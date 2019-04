Śmierć Miry Marković. Była "bałkańską Lady Makbet"

W wieku 76 lat na wygnaniu w Rosji zmarła żona byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia Mirjana Marković. To ona stała za karierą i ambicjami oskarżanego o zbrodnie wojenne serbskiego przywódcy. Nie wzdrygała się przed brutalnymi rozwiązaniami i rozlewem krwi.

Jedni mówili o niej jako o "bałkańskiej Lady Makbet", inni porównywali do Eleny Ceaucescu. Nie bez powodu: Marković była nie tylko najbardziej zaufanym doradcą Miloszevicia, ale głównym motorem napędzającym jego ambicję i karierę.

W przeciewieństwie do męża nie stanęła jednak przed sądem. Ale podobnie jak on zmarła poza granicami kraju. W poniedziałek zmarła w rosyjskim Soczi po długiej chorobie.

"W końcu Mira Marković, niechcący, uczyniła jedną dobrą rzecz. Oszczędziła Serbom poniżającej sceny jej triumfalnego powrotu do kraju" - skomentował na Twitterze serbski polityk opozycyjny Bojan Patić.

To ona stworzyła Miloszevicia

Marković urodziła się w 1942 roku w Pożarevacu w Serbii jako córka lokalnego bohatera komunistycznej partyzantki. To zapewniło jej wysoki status w powojennej Jugosławii. Miloszevicia - którego opisywała jako cichego, nieśmiałego, ale dobrze wychowanego młodzieńca - poznała już w liceum (pochodził z tego samego miasta) i szybko wywarła na nim duże i trwałe wrażenie. Znajomi Miloszevicia często podkreślali, że para była nierozłączna, Mira była pierwszą i jedyną kobietą w jego życiu.

"Miloszević był dość inteligentny, ale Mira dała mu miłość władzy i ambicję. Ona uczyniła go tym, kim był" - mówił cytowany w książce "Miloszević: biografia" brytyjskiego dziennikarza Adama LeBora.

Sama Marković wspominała w wywiadach, że jeszcze zanim za niego wyszła, była pewna że Slobodan stanie się "wielkim liderem politycznym". Kiedy jej prognoza się spełniła, nie pozostała na uboczu, ale była kluczową postacią w państwie. Miała wielki wpływ na decyzje Miloszevicia - w tym te, które doprowadziły do wojen w Chorwacji, Bośni i Kosowie. Zazdrośnie strzegła dostępu do swego męża, tak by nikt inny nie miał na niego wpływu.