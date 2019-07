Ślub wzięli 71 lat temu. Mąż i żona zmarli tego samego dnia

Od czasu ślubu w 1948 roku byli nierozłączni. Po 71 latach wspólnego życia mąż i żona zmarli tego samego dnia, w odstępie 12 godzin. Historia Herberta i Marilyn Frances Delaigle chwyta za serce. Ślubu by nie było, gdyby przyszły mąż nie odważył się w końcu zagadnąć przyszłej żony.

Para poznała się w kawiarni w Waynesboro w stanie Georgia, w której Marilyn pracowała. Ona miała wówczas 16 lat, on 22. Kobieta spodobała się Herbertowi i w końcu ośmielił się zaprosić ją na randkę, od która była pierwszym krokiem do późniejszego ślubu.

Ciągle widywałem ją wchodzącą i wychodzącą i wpatrywałem się w nią. W końcu nabrałem odwagi, by zapytać ją, czy się ze mną umówi - wspominał Herbert Delaigle w wywiadzie dla WRDW z 2018 r.

Na swoją pierwszą randkę poszli do kina. Po roku mężczyzna oświadczył się ukochanej, a ona się zgodziła. Wkrótce Marilyn i Herbert wzięli ślub, choć niewiele brakowało, by tego dnia nie zostali mężem i żoną. Rozzłościli pastora godzinnym spóźnieniem na ceremonię. Jednak udobruchali go i mogli wziąć ślub.