Izraelski minister szokuje: mieszane małżeństwa to drugi Holokaust

Izraelski minister edukacji Rafi Peretz stwierdził podczas niedawnej rady ministrów, że "mieszane małżeństwa Żydów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to drugi Holokaust". Jego słowa wywołały burze zarówno w kraju, jaki i za Oceanem.



Rzecznik ministerstwa edukacji stwierdził we wtorek, że szef jego resortu mówił jedynie o asymilacji takich małżeństw. Jednak nie zaprzeczył autentyczności jego słów. Rafi Peretz porównał małżeństwa między diasporami, a zwłaszcza północnoamerykańskimi Żydami, do Holokaustu podczas niedawnego posiedzenia gabinetu.

Premier Benjamin Netanjahu na koniec rady ministrów stwierdził, że mniej go interesują tendencje polityczne reprezentowane przez amerykańskich Żydów, z których większość i tak głosuje na Demokratów, a bardziej tendencje demograficzne.

Światowa reakcja

Słowa Peretza skomentowała na Twitterze Liga Przeciwko Zniesławieniu. W oświadczeniu opublikowanym po hebrajsku czytamy, że wypowiedź ministra "wzmaga napięcie pomiędzy Izraelem a żydowską społecznością w USA". Organizacja wezwała przywódcę Unii Prawicowych Partii do zaangażowania się w pełen szacunku dialog

"Nie do pomyślenia jest używanie terminu "Holokaust” w celu opisania Żydów decydujących się na małżeństwo z nie-Żydami. To trywializuje Shoah (hebrajski synonim zagłady - przyp. red.). To zraża wielu członków naszej społeczności. Tego rodzaju bezpodstawne porównanie niewiele różni się od zniesławienia" - pisał w oświadczeniu prezes Ligi Przeciwko Zniesławieniu Jonathan Greenblatt.