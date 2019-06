Izrael. W rezydencji Netanjahu złamano prawo. Żona premiera przyznaje się do winy

Sara Netanjahu przyznaje, że w nielegalny sposób wykorzystała środki publiczne, które były poświęcone na catering w rządowej rezydencji. Żona premiera Izreala zawarła ugodę z prokuratorami. Nie ominie jej jednak kara.

Izraelska prokuratura poinformowała w środę, że doszło do zawarcia ugody z żoną premiera Beniamina Netanjahu. Chodzi o finał sprawy wykorzystania środków publicznych do opłacenia licznych posiłków w rezydencji premiera. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zatrudniono specjalnego kucharza.