Izrael buduje "Wzgórza Trumpa". Netanjahu dziękuje za pomoc w wyborach, ale potrzebuje więcej

Premier Beniamin Netanjahu z ambasadorem USA w Izraelu odsłonili wielką tablicę z napisem "Trump Heights" (Wzgórza Trumpa). Tak nazywać się będzie nowa osada na strategicznym skrawku Syrii, którego anektowanie przez Izrael uznał Donald Trump.

Kilkudziesięciu mieszkańców Bruchim, malutkiej i niemal zapomnianej osady izraelskiej na Wzgórzach Golan nagle znalazło się w centrum uwagi polityków i mediów z całego świata. To tutaj tryskający uśmiechem premier Beniamin Netanjahu odsłonił wielki bilbord z hebrajskim i angielskim napisem Ramt Trump i Trump Heights, co w nawiązaniu do nazwy całej wyżyny, oznacza Wzgórza Trumpa.