Trump ma "misję od Boga", żeby uratować Izrael. Inni mogą się już bać

Donald Trump może realizować boską misję uratowania Izraela. Wierzy w to szef amerykańskiej dyplomacji. Tak Mike Pompeo tłumaczy zapowiedź uznania izraelskiej aneksji syryjskich Wzgórz Golan. Konsekwencje wstrząsną światem, od Syrii, przez Krym, aż po Suwałki.

Nikt nie zrezygnuje z Golanu

Z drugiej strony Golan daje dostęp do równiny sięgającej w głąb Syrii, aż do odległego o 70 km Damaszku. Nad okolicą dominuje masyw Góry Hermon, z którego przy dobrej pogodzie widać przedmieścia syryjskiej stolicy. Izrael ufortyfikował też stożki wygasłych wulkanów montując na nich wielkie anteny pozwalające, podobno, podsłuchiwać nawet rozmowy telefoniczne w Damaszku. Stąd wzniesienie nad byłym obozem wojsk ONZ , w którym przez lata stacjonowali Polacy, nazywane jest "górą szpiega".

Polacy na Golanie

- Kiedyś staliśmy na punkcie kontrolnym po syryjskiej stronie Golanu – mówi Bolesław Breczko, dziennikarz Wirtualnej Polski, który służył w siłach pokojowych UNDOF. – Nadzorowaliśmy przekazanie transportu jabłek ze strony izraelskiej na syryjską. Zjadłem jabłko i zapytałem syryjskiego oficera, co zrobić z ogryzkiem. Pokazał na na pole minowe za płotem i powiedział, żebym tam wyrzucił, to wyrośnie z tego drzewo, które będzie jak znalazł, gdy jego kraj odzyska Golan – wspomina były żołnierz.

Donald Trump jak królowa z Biblii

Dotychczas nikt na świecie nie uznał izraelskiej aneksji tego terytorium, która jest niezgodna z prawem międzynarodowym, które zakłada, że żaden kraj nie może po prostu posiąść zajętego przez siebie terytorium. Jeżeli Donald Trump zrealizuje swoją obietnicę, to powody do radości będą mieli Rosjanie, którzy nadal usiłują przekonać świat do zaakceptowania aneksji Krymu, i Chińczycy zgłaszający pretensje do kilku archipelagów wysp wokół swoich wybrzeży.