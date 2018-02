Słonecznie, ale na minusie. Pogoda na trzy dni

Zapowiada się słoneczny, ale mroźny weekend. W całym kraju będzie świecić słońce. Co ze śniegiem? W piątek przewidywane są słabe opady na południowym-wschodzie oraz na północnych krańcach Polski.

Pogodnie w całym kraju (Pixabay.com)

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na południowym-wschodzie oraz na krańcach północnych Polski będzie się chmurzyć. Poprószy tam słaby śnieg. Termometry będą wskazywać ujemne wartości. W ciągu dnia temperatury będą wahać się od (-5) – (-2) st. C na wschodzie do (-1) – (+1) st. C na zachodzie kraju, chłodniej na Mazurach, Podlasiu i Podhalu od (-8) do (-6) st. C.

Podobnie będzie wyglądać pogoda w sobotę. Jedynie na północy i wschodzie Polski dominować będą chmury, z których popada przelotny śnieg.Termometry będą wskazywać od (-8) – (-4) st. C na wschodzie do (-2) – (0) st. C na zachodzie kraju, chłodniej na Podhalu od (-11) do (-8) st. C.

Również w niedzielę nad Polską będzie świecić słońce. Wyjątek stanowić będą południowo-wschodnie i północne krańce Polski, gdzie dominować będą chmury, z których od czasu do czasu poprószy slaby śnieg. W ciągu dnia termometry wskażą od (-11) – (-7) st. C na wschodzie do (-6) – (-2) st. C na zachodzie kraju, chłodniej na Podhalu od (-14) do (-11) st. C.

