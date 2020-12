Śląsk. Tragedia w Zawierciu. Nie żyje mężczyzna

Do zdarzenia doszło przed godziną 18, na DK78 w Zawierciu. Jak podają służby, samochód ciężarowy potrącił mężczyznę, który był na przejściu dla pieszych.

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia, nasz zastęp prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową, dojechało już pogotowie. Do wydarzenia doszło prawdopodobnie w wyniku kolizji dwóch samochodów ciężarowych - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" asp. Grzegorz Nowak, rzecznik PSP w Zawierciu .

To czarna seria śmiertelnych wypadków na Śląsku. W środę przed południem doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych drodze krajowej nr 45 w gminie Rudnik. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a pięć innych, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala.