Zawiercie. Zyska środowisko. Powstanie instalacja do produkcji alternatywnego paliwa z odpadów

Uruchomiona jesienią 2018 r. elektrociepłownia Fortum w Zabrzu w ok. 40 procentach jest zasilana - obok węgla - alternatywnym paliwem wytwarzanym z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania - tzw. RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Obecnie Fortum kupuje to paliwo od dostawców zewnętrznych, natomiast od jesieni przyszłego roku chce wytwarzać je także samodzielnie w nowym zakładzie w Zawierciu. Wyprodukowane w nim paliwo w całości trafi bezpośrednio do elektrociepłowni Fortum w Zabrzu.