Bytom. Miasto chce perłę, proponuje odkupienie Elektrociepłowni Szombierki

Pieniądze za EC Szombierki

Miasto zaoferowało właścicielowi zabytku – spółce Rezonator SA – odkupienie obiektu za 814 tys. zł. To nie pierwsza próba przejęcia EC Szombierki przez miasto. Dwukrotnie gmina skierowała pisemną ofertę do spółki Rezonator SA, prowadzone były też bezpośrednie rozmowy z jej przedstawicielami odnośnie możliwości nieodpłatnego przejęcia obiektu. Zarząd spółki Rezonator SA nie wyraził woli przekazania nieruchomości gminie. Władze Bytomia mają nadzieję, że właściciela obiektu przekonają pieniądze.

Sto lat historii EC Szombierki w Bytomiu

Elektrociepłownia była przez dziesięciolecia jednym z najważniejszych obiektów przemysłowych na Śląsku. W 1998 roku przestano w niej wytwarzać prąd, zaś produkcję ciepła zakończono w 2011 roku. Dwa lata później, w 2013 roku należącą wówczas do spółki Fortum SA Elektrociepłownię decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisano do rejestru zabytków. W październiku 2016 roku spółka Fortum SA sprzedała obiekt nowemu właścicielowi, spółce Rezonator SA z Gliwic.

Zespół zabudowy Elektrociepłowni Szombierki (dawniej Elektrowni Bobrek) przy ul. Kosynierów w Bytomiu, obejmujący: kotłownię, pompownię, maszynownię, rozdzielnię prądu, budynek zarządu, wieżę wodną zwaną zegarową, wieżę węglową, trzy kominy, wartownię oraz ich otoczenie, został wpisany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, ale mimo to obiekt niszczeje.

Bytom walczy o EC Szombierki

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynków EC Szombierki, prezydent Bytomia w sierpniu 2019 r. zawnioskował do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o sprawdzenie stanu zachowania zabytkowego zespołu elektrociepłowni wraz z wyposażeniem. Kontrola odbyła się w lutym 2020 roku. Wskazano wówczas na konieczność wykonania m.in.: prac zabezpieczających dachu głównego wieży zegarowej, dachu maszynowni, dachu pompowni, dachu kotłowni, zewnętrznej okładziny elewacyjnej do czasu przeprowadzenia remontu budynków. Właściciel obiektu został zobowiązany do przeprowadzenia prac zabezpieczających do 31 października 2020 r. 19 listopada 2020 r. odbyła się rekontrola obiektu przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Właściciel obiektu nie przybył na spotkanie.