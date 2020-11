Bytom. 186 tysięcy złotych od miasta na walkę z koronawirusem

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu to placówka, w której leczone są osoby zakażone koronawirusem. Miasto po raz kolejny postanowiło ją wspomóc. Przekaże 186 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na na montaż stacji regazyfikacji tlenu medycznego, przystosowanie oddziału chorób wewnętrznych do potrzeb oddziału covidowego oraz na zakup środków ochrony osobistej dla personelu szpitala a także sprzętu dla pacjentów – m.in. wąsów tlenowych czy namiotów transportowych.

Bytom wspomaga w walce z koronawirusem

- Przygotowujemy szpital do przyjęcia kolejnych pacjentów z koronawirusem. Placówka zawsze może liczyć na wsparcie organizacyjne i finansowe miasta. Kluczowy dla sprawnego działania szpitala jest jednak personel: lekarze, pielęgniarki i opiekunowie, którzy zapewniają opiekę nad pacjentami. Mam nadzieję, że będziemy mogli tak jak do tej pory liczyć na gotowość do pracy personelu medycznego – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.