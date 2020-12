Myszków. 15-latek udusił rówieśnika papierem toaletowym. Grozi mu 25 lat

Mieszkaniec Myszkowa w wieku 14 lat trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na swoim koncie miał między innymi dewastację placu zabaw, wymuszenie pieniędzy, propagowanie faszystowskich treści w MOW-ie. 3 września tego roku został przeniesiony do Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Przebywał tam zaledwie kilka dni. Podobnie zresztą, jak jego ofiara - 16-latek z Bytomia. On z kolei w 2018 r. trafił do placówki opiekuńczej w Bytomiu. Po dwóch latach - decyzją sądu - został przeniesiony właśnie do Łańcuta. Chodziło o ucieczki i postępujący stopień demoralizacji.