Mikołów. Zagłodziła psa prawie na śmierć, odpowie za to przed sądem

Zwierzę tego samego dnia trafiło do kliniki weterynaryjnej, a po kilku dniach do rudzkiego schroniska "Fauna", gdzie obecnie przebywa i gdzie nadal oczekuje na nowy, kochający dom.

Mikołów. Akt oskarżenia za znęcanie się nad psem

Kiedy towarzystwo opieki nad zwierzętami walczyło o każdy lepszy dzień dla Fionki, policjanci z Mikołowa wyjaśniali okoliczności, w których doszło do zaniedbania psa oraz ustalali osobę odpowiedzialną za ten okrutny czyn. Wszczęto postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzaną jest 19-letnia mieszkanka Orzesza, która pod koniec lutego usłyszała w tej sprawie zarzuty. Kobieta jednak nie przyznaje się do czynu, twierdząc, że do zaniedbania psa przyczynił się poprzedni właściciel.