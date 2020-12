Opole. Wyrok na 36-latku, który brutalnie znęcał się nad psem

Sąd Rejonowy w Opolu skazał 36-letniego Jarosława G. na 5 i pół roku bezwzględnego więzienia. Na mężczyznę został również nałożony 15-letni zakaz posiadania zwierząt. G. przez 15-lat nie będzie mógł również zbliżać się do kobiety, która zgłosiła jego sprawę na policję. Mężczyzna groził jej śmiercią.

Opole. Pies przeszedł piekło

Prokuratura postawiła oskarżonemu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. 36-latek miał bić swojego psa, straszyć go i obcować z nim płciowo. - Jeden z biegłych stwierdził, że zoofilia nie jest tylko nieszkodliwą perwersją, ale zadawaniem psu niewyobrażalnego cierpienia, które może zakończyć się śmiercią zwierzęcia - mówiła sędzia Amanda Leśniewska, uzasadniając wyrok. - Ma pan tendencję do krzywdzenia osób słabszych, czego przejawem było znęcanie nad swoją matką. To krzywdzenie jest wpisane w pana cechy charakteru - dodała.