Katowice. Wyrzucał śmieci, uwieczniła to fotopułapka. Musi zapłacić 1 tys. zł

Fotopułapce udało się uwiecznić nie tylko niechlubny czyn, ale także numery rejestracyjne samochodu. Dzięki temu strażnicy z Zespołu Ochrony Środowiska ustalili dane mężczyzny. Niedawno zaprosili go do siedziby straży. Nie wykręcał się, od razu przyznając się do winy.