Gliwice. Zmodernizowano szkolne boisko. Mogą z niego korzystać nie tylko uczniowie

Zakończyły się prace przy modernizacji kompleksu boisk przy ZSO nr 4 przy ul. Orląt Śląskich. W ramach inwestycji zmodernizowano dwaboiska wielofunkcyjne. Jedno, ze sztuczną trawą, przeznaczone jest do gry w piłkę nożną i hokeja na trawie. Na boisku z nawierzchnią poliuretanową natomiast uczniowie będą mogli grać w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Oba boiska wyposażono w piłkochwyty. Wybudowano również prostą bieżnię z czterema torami i trzytorową bieżnię okólną, skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą. Teren wokół boisk został ogrodzony, oświetlony i zagospodarowany. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, chodniki, schody terenowe, plac manewrowy, ławki, kosze na śmieci i śmietnik. Inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln zł i została sfinansowana z miejskiego budżetu. –Nasi uczniowie nie mogli się już doczekać. Ale z boisk będą korzystać nie tylko oni – to ogólnodostępna przestrzeń, również dla mieszkańców lubiących sport i dbających o dobrą kondycję – mówi Joanna Grzybowska, dyrektor ZSO nr 4.