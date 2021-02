Dąbrowa Górnicza. Handlowali podróbkami. Policja przejęła blisko 2000 sztuk odzieży

Policjanci z Dąbrowy Górniczej z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zabezpieczyli blisko dwa tysiące sztuk odzieży, które posiadały podrobione znaki towarowe. Zatrzymane zostały cztery osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu podróbek, za co mogą spędzić w więzieniu do dwóch lat.

Dąbrowa Górnicza. Policjanci przejęli odzież zz podrobionymi znakami towarowymi. Źródło: Śląska Policja