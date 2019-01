Sklepy otwarte w Święto Trzech Króli - gdzie można zrobić zakupy 6 stycznia

6 stycznia to jeden z 13 dni wolnych od pracy w 2019 roku. Dodatkowo jest to niedziela z zakazem handlu. Nie oznacza to jednak, że w Święto Trzech Króli wszystkie sklepy są nieczynne.

6 stycznia – sklepy otwarte w Święto Trzech Króli

6 stycznia obowiązuje zakaz handlu. Właśnie dlatego w Święto Trzech Króli nie możemy zrobić zakupów w ulubionych galeriach handlowych oraz sklepach wysokopowierzchniowych. Najbardziej potrzebujący klienci mogą jednak zakupić podstawowe produkty spożywcze w miejscach, które nie zostały objęte zakazem handlu.

6 stycznia czynne mogą być sklepy działające na zasadzie franczyzy. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy placówki sieci Żabka oraz Carrefour Express. W Święto Trzech Króli otwarte mogą być również sklepy osiedlowe, o ile za kasą stanie ich właściciel. W Trzech Króli czynne będą również stacje benzynowe.

Znudzeni 6 stycznia oprócz Orszaku Trzech Króli mogą wybrać również inne rozrywki. Na klientów z pewnością będą czekały kina. W Święto Trzech Króli czynne będą również lokale gastronomiczne takie jak restauracje, kawiarnie, cukiernie oraz lodziarnie.

Dni wolne od pracy 2019 – 6 stycznia i pozostałe święta

Oprócz 6 stycznia (Święto Trzech Króli) dni wolne od pracy w 2019 roku to również:

Nowy Rok (1 stycznia) – wtorek

Niedziela Wielkanocna (21 kwietnia) – niedziela

Poniedziałek Wielkanocny (22 kwietnia) – poniedziałek

Święto Pracy (1 maja) – środa

Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) – piątek

Zesłanie Ducha Świętego (9 czerwca) – niedziela

Boże Ciało (20 czerwca) – czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – czwartek

Wszystkich Świętych (1 listopada) – piątek

Święto Niepodległości (11 listopada) – poniedziałek

Boże Narodzenie (25 grudnia i 26 grudnia) - środa i czwartek