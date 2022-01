Sienkiewicz wyszedł z sali plenarnej w asyście Budki. "Dziwne zachowanie"

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas wieczornego posiedzenia Sejmu. Bartłomiej Sienkiewicz z PO podszedł do siedzącego w pierwszym rzędzie Borysa Budki, pochylił się nad nim, a następnie w jego asyście opuścił salę plenarną. Zdarzenie wywołało wiele komentarzy. Do sprawy odniósł się w czwartek rano Borys Budka.