Senatorowie obradują ws. wolnego 12 listopada. Ekspert wymienia długą listę zarzutów

Po tym jak Sejm zdecydował o wolnym dniu od pracy 12 listopada, projekt ustawy trafił do Senatu. Tam spotkał się z ostrą krytyką biura legislacyjnego. Ustawa wprowadzająca dodatkowy dzień wolny od pracy jest tak zła, że nawet nie warto jej poprawiać.



Kolejny zarzut to brak konsultacji społeczny, co jest wbrew zasadzie demokratycznego państwa prawnego, lojalności wobec obywateli, bezpieczeństwa prawnego i przewidywalności zachowania organów władzy publicznej. - Nikt na początku 2018 r. ani na początku października, nie mógł się spodziewać, że państwo sprawi taką niespodziankę – mówił ekspert z biura legislacyjnego.

- Nie zapominajmy o stronie formalnej demokratycznego państwa prawnego. Każdy organ państwa powinien mieć czas, aby w trybie przewidzianym w Konstytucji zająć się ustawą – wymieniał dalej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Senat przyjmie projekt ustawy prezydent ma 28 dni na decyzję czy ją podpisać. To oznacza, że Andrzej Duda mógłby zdecydować o podpisaniu ustawy po 12 listopada, czyli po planowanym wolnym.

Mimo że projekt ustawy zajmuje jedną stronę to pojawiła się w nim "pewna niezręczność". - Przedmiotem święta narodowego jest bowiem nie sam dzień odzyskania niepodległości i jego czczenie przez dwa dni. My czcimy tak naprawdę dzień 11 listopada 2018 r. Ja nie wiem co takiego się wydarzy 11 listopada 2018 r., co będzie warte uczczenia i upamiętnienia przez całe państwo – zakończył ekspert biura legislacyjnego. Pytany czy proponuje jakieś poprawki do ustawy odpowiedział, że byłyby one "bezprzedmiotowe", bo Sejm nie zdąży ich przyjąć, a prezydent podpisać przed 12 listopada.