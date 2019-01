Senator Żaryn: Opozycja stara się robić z PiS morderców

- W czasie żałoby należy zrobić sobie rachunek sumienia. A więc, powtarzam, należy bić się we własne piersi, a nie w cudze - ocenia senator PiS prof. Jan Żaryn. Zdaniem polityka, atak opozycji na partię rządzącą po śmierci Pawła Adamowicza jest niedopuszczalny.

"PiS reprezentuje większość narodu polskiego"

- To wykorzystywanie całego świata przez opozycję w Polsce do czynienia z PiS formacji morderców. Jest to potworne kłamstwo. Będzie dalej sączone w formie insynuacji. Takie rzeczy już się pojawiają, w "New York Timesie" i w innych mediach. Otrzymuję różne informacje ze świata drogą mailową. Wynika z nich, że w wielu zagranicznych mediach nasza formacja jest tak przedstawiana. A PiS jako formacja rządząca w Polsce, reprezentuje część, jeżeli nie większość narodu polskiego - zaznaczył w rozmowie z wpolityce.pl.