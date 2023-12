Sceny jak z horroru w Ząbkach. Człowiek w masce pojawił się w sali zabaw dla dzieci

- Ustaliliśmy, iż mamy do czynienia z osobą 13-letnią. Cała sytuacja z naszej strony została potraktowana poważnie. Z uwagi na to, że jest to osoba małoletnia zgromadzone w tej sprawie dokumenty zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego. Z tego samego powodu nie udzielamy więcej informacji w tej sprawie - poinformowała w rozmowie z Wirtualną Polską mł.asp. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.