Sąsiedzi Daniela M. próbowali pomóc jego żonie. "Zawsze wzywaliśmy policję"

Kiedy Daniel M. krzyczał na żonę, wrzaski słychać było na całej klatce schodowej. Na złość sąsiadom, potrafił wyjechać z garażu z rykiem silnika sportowego samochodu i piskiem opon. Na zwrócenie uwagi reagował agresją, pyskował i groził pobiciem.

- Policjanci znają ten adres. To już nie pierwsza taka interwencja. Nie patyczkowali się z nim, tylko wyprowadzili w kajdankach i wsadzili do radiowozu - wspomina awanturę z ostatniej niedzieli sąsiadka państwa M. Dodaje, że starała się pomóc jego młodej żonie.

Sąsiedzi: "Zepsuły go pieniądze ojca"

Zatrzymany za wszczęcie awantury domowej i posiadanie narkotyków 29-letni Daniel M., syn lidera zespołu Akcent, to zakała spokojnego osiedla "Dolina Cisów" w Wasilkowie, przedmieściach Białegostoku. Mieszka tam od około trzech lat. Od razu dał się poznać jego trudny charakter. Sąsiedzi opowiadają, że wyjeżdżając z podziemnego garażu, zazwyczaj popisywał się swoim sportowym samochodem. Słychać było ryk silnika i pisk opon.

- Kupił porsche, a jedyne czym się zajmuje, to pilnowaniem biznesu w pubie w Białymstoku. Zepsuły go pieniądze ojca - opowiada inny z sąsiadów. Wspomina, że syn gwiazdora od razu dał się poznać jako głośny balangowicz. - Czasem imprezy trwały tu do świtu, są skargi w administracji. Myślałem, że ustatkuje się, po tym jak poznał tą ładną dziewczynę - opowiada dalej.