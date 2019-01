Mężczyzna zatrzymany przez policję to prawdopodobnie syn Zenona Martyniuka. Nowe informacje

Awantura i narkotyki - takich spraw służby mają zapewne wiele. Ta jest jednak wyjątkowo medialna, bo prawdopodobnie dotyczy syna gwiazdy disco Polo Zenka Martyniuka. Wirtualna Polska uzyskała nowe informacje w policji i w prokuraturze na temat niedzielnych wydarzeń.

Co się stało? Jak podał lokalny poranny.pl, mężczyzna nie chciał wpuścić swojej ciężarnej żony do mieszkania. Był pod wpływem alkoholu. Doszło do szarpaniny. Policja znalazła przy nim narkotyki. Wyprowadziła go w kajdankach.