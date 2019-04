Sąd odrzucił decyzję Trzaskowskiego. "Nie było podstaw" do odwołania marszu narodowców

"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie i uchylił decyzję Rafała Trzaskowskiego o zakazie marszu" - ustaliła Wirtualna Polska. Prezydenta Warszawy poniesie dodatkowo koszty postępowania - 257 zł.

W związku z decyzją sądu jednak się odbędzie, chociaż prezydent ma jeszcze prawo odwołania do sądu apelacyjnego.

Jak poinformował Wirtualną Polskę reprezentujący organizatora adw. Marcin Iwanowski, Trzaskowski oparł zakaz na decyzjach o ograniczeniu ruchu na trasie planowanego marszu, które to decyzje sam wcześniej wydał. "Nie ma zatem wątpliwości, że jego intencją było niedopuszczenie do odbycia się zgromadzenia, a tym samym ingerencja w wolność zgromadzeń. Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent wolność zgromadzeń ogranicza" - podkreśla prawnik.