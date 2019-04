Prawicowe portale uderzają w Konfederację. W tle nazwisko Ludmiły Kozłowskiej

Według portalu wpolityce.pl, jeden z kandydatów Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego miał wspierać karierę naukową Ludmiły Kozłowskiej z Fundacji Otwarty Dialog. O Fundacji było ostatnio głośno po publikacji w brytyjskich mediach.

Chodzi o historyka prof. Włodzimierza Osadczego, startującego z trzeciego miejsca listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w województwie lubelskim. Według portalu wpolityce.pl, szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiłą Kozłowską uczęszczała na seminarium doktoranckie prof. Osadczego. Zaraz po ogłoszeniu jego decyzji o kandydowaniu do europarlamentu, media informowały, że Osadczy służył w armii sowieckiej, co sam potwierdził.

Publikacje na temat profesora ukazały się także na portalach niezalezna.pl i TVP Info. Do informacji tam zawartych odniósł się bohater artykułu. W rozmowie z portalem Kresy.pl podkreślił, że nie był w sensie formalnym promotorem pracy doktorskiej Kozłowskiej, ponieważ nie otworzyła ona przewodu doktorskiego. Był jedynie jej konsultantem, pełniąc rolę zbliżoną do tutora. Odnośnie służby w Armiii Czerwonej, portal przypomina, że został do niej powołany w czasach sowieckich, gdy jeszcze mieszkał na Wołyniu.