Zostawiła psa na śmierć. Skandal w Jarocinie

Aktem oskarżenia dla 34-letniej kobiety zakończyła się sprawa znęcania się przez nią nad szczeniakiem. Właścicielka psa wiedząc, że zwierzę jest chore, zamiast udzielić mu pomocy, wyniosła go do pobliskiego parku i tam wyrzuciła. Pieska nie udało się uratować. Kobieta może trafić do więzienia na 3 lata.