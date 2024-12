Mało przyjemna pogoda w weekend. W tych regionach popada

Temperatura w sobotę ma wynieść od 0 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 3 st. C w większej części kraju, do 6 st. C na zachodnich krańcach i na wybrzeżu. Tylko w górach wiatr będzie umiarkowany z możliwością przybierania na sile, co może skutkować zawiejami i zamieciami śnieżnymi - prognozuje IMGW.