Opuściła dom w pośpiechu, a potem spłonęła we własnym samochodzie. Co spotkało Aileen Conway?

Kolejnym podejrzanym aspektem było to, że w samochodzie brakowało korka wlewu paliwa. Zdaniem ekspertów w większości podpaleń pojazdów, część ta jest usuwana. Robi się to, aby umożliwić szybsze rozprzestrzenianie się ognia. Przeprowadzono też testy spalania próbki deski rozdzielczej oraz tapicerki z samochodu podobnego do modelu, jakim jeździła Aileen. One również wykazały, że wnętrze auta 50-latki zostało najprawdopodobniej oblane benzyną. Eksperci doszli do wniosku, że bez odpowiedniego katalizatora chemicznego, samochód nie spaliłby się doszczętnie, jak to miało miejsce.