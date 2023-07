Pobił ratownika medycznego na miejscu wypadku drogowego. Trafił do aresztu na 3 miesiące

Policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o areszt tymczasowy dla 30-latka. Prokurator przychylił się do wniosku. Następnie mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.