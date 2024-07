Działkowicze z Lublina mają dość. "Robactwo wyłazi ze szpar"

Plaga dziera włochatego

Jak udało się ustalić portalowi Lublin112.pl, według przesłanego przez czytelnika zdjęcia problematycznym owadem okazuje się dzier włochaty. To pospolity chrząszcz z rodziny biegaczowatych, znany również jako szkodnik upraw. Ma do 16 mm długości, a jego ubarwienie charakteryzują czarne pokrywy z krótkimi, gęstymi włoskami, czerwone lub pomarańczowe odnóża i krawędzie pancerza. Dzier włochaty jest wszystkożerny, ale preferuje nasiona, kiełkujące rośliny, owady i ślimaki. Może powodować szkody w uprawach zbóż, roślin strączkowych, buraków cukrowych, truskawek i szkółek leśnych. Uszkadza kiełkujące rośliny i młode pędy, a także zjada nasiona. Nie wyrządza on bezpośredniej krzywdy ludziom.