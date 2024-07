Pojawiły się wcześniej niż zwykle. Jakie zmiany zwiastują?

Spotkanie z modliszką to wyjątkowa okazja do obserwacji i dokumentacji tych fascynujących owadów. Zachęcamy do uważności i patrzenia pod nogi podczas spacerów. Należy pamiętać, że modliszka zwyczajna jest nie tylko symbolem zmian klimatycznych, ale także świadectwem skuteczności zrównoważonego zarządzania zielenią miejską.