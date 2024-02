67-latek postawił służby na nogi. W akcji m.in. śmigłowce i dron

W czwartek w nocy rycka policja miała pełne ręce roboty. Przy wsparciu strażaków, quadów, drona i dwóch śmigłowców poszukiwała 67-latka. Mężczyzna sam zadzwonił na policję, by powiadomić, że wywrócił się na motorowerze i jest uwięziony pod skuterem. Nie było go jednak we wskazanym miejscu.