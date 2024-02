Niecodzienna akcja policji. Pies utknął w norze

To nie pierwszy raz, kiedy panowie we wzorowy sposób reagują na krzywdę zwierząt. To było moje kolejne zgłoszenie i za każdym razem działania, jakie podejmują, są bezzwłoczne i przynoszą pożądany skutek. Tym razem uratowali psie życie, ponieważ pies wszedł do lisiej nory pod domkiem narzędziowym i nie mógł wydostać się samodzielnie. Uwięzionemu bez pomocy nie udałoby mu się przeżyć. Był przemarznięty, wychudzony i głodny, prawdopodobnie spędził tak kilka dni. Obecnie przebywa w schronisku w Korabiewicach" – napisała kobieta, która zgłosiła interwencję.