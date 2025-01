15‑letni chłopiec włamał się do kantoru. Ukradł pieniądze i papierosy

Zaledwie kilku godzin potrzebowali policjanci z Gubina (lubuskie), by zatrzymać sprawcę włamania do kantoru. Okazał się nim 15-letni chłopiec, który po skopaniu drzwi po prostu je otworzył i wszedł do środka skąd zabrał pieniądze i papierosy. Do włamania doszło w sylwestra.