Ruszyła giełda nazwisk. Kto na premiera? Polacy wydali werdykt

Wyborcy PiS wybraliby prezesa PSL

Jest jednak grupa respondentów, wśród których to Władysław Kosiniak-Kamysz jest lepszym kandydatem na premiera niż Donald Tusk. To wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, z których aż 35 proc. wskazało na prezesa PSL. Co ciekawe, nawet wyborcy Trzeciej Drogi postawili w większości na Tuska (59 proc. odpowiedzi).