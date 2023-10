Hołownia powalczy o dwa ważne stanowiska. Polska 2050 dyskutuje

Różne opcje na stole

Polityczna przyszłość Szymona Hołowni to jeden z tematów roboczego spotkania władz partii, które zaczęło się we wtorek po południu. Nasi rozmówcy twierdzą, że obecnie rozważane opcje to albo marszałek Sejmu, albo zielony wicepremier. – Sam Szymon będzie musiał podjąć decyzję. Poza tym wiele zależy od ułożenia innych funkcji – słyszymy.