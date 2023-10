Rozmowy z PSL? Rozbieżności w Zjednoczonej Prawicy

W we wtorek rozpoczną się rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które dostały się do przyszłego parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na trzecią kadencję rządów. Politycy PiS w publicznych wypowiedziach zachęcają do współpracy Polskie Stronnictwo Ludowe. Pomimo stanowczego odcinania się od takich rozmów przez polityków PSL, politycy PiS nie ustępują.