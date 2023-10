Co z Suwerenną Polską? Polityk partii Ziobry potwierdza

Wynik wyborów parlamentarnych wywołał poruszenie wśród koalicjantów PiS. W połowie ubiegłego tygodnia Wirtualna Polska ujawniła, że politycy Suwerennej Polski poważnie rozważają, by w przyszłej kadencji Sejmu zrezygnować ze wspólnego klubu z PiS. - Wyborcza porażka Zjednoczonej Prawicy to początek bitwy o to, jak w ogóle ma wyglądać przyszłość prawicy w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby miała ona twarz Mateusza Morawieckiego - mówił WP współpracownik Zbigniewa Ziobry.