Kto doprowadził do porażki PiS? Wskazali winnego

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu zapisały się na kartach historii m.in. z powodu frekwencji. Do urn poszła rekordowa liczba Polaków. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach wzięło udział blisko 22 mln z 29 mln uprawnionych do głosowania, ustanawiając tym samym frekwencyjny rekord 74,38 proc.