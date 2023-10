Ziobryści zostają w klubie PiS. Dzięki Mariuszowi Błaszczakowi

Wcześniej nie było to oczywiste. Politycy formacji Ziobry w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami twierdzili, że rozważają powołanie własnego klubu i współpracę z PiS na bardziej podmiotowych zasadach. Takie informacje dotarły również do WP. Okazało się, że to mogła być sprytna polityczna rozgrywka ziobrystów.