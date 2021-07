Ruszył autem paląc marihuanę. Zatrzymał go policjant po służbie

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Ok. godz. 20:00 policjant z komendy miejskiej w Gdańsku, który kilka godzin wcześniej zakończył służbę, był na zakupach w Kolbudach. Pakując zakupy do bagażnika, poczuł w powietrzu zapach marihuany, który był mu znany z wielu interwencji.