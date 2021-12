Rozłam na lewicy i PPS, czyli Platforma Podbiera Socjalistów

"Każdy rozsądny musi brać to pod uwagę"

Jednocześnie Rozenek przyznaje, że nie wyklucza, iż w najbliższych wyborach parlamentarnych mógłby wystartować z list Koalicji Obywatelskiej. - Dzisiaj za wcześnie, by o tym przesądzać, ale każdy rozsądny polityk musi brać to pod uwagę. Dlatego, że to najbardziej prawdopodobna droga do odsunięcia PiS od władzy. Opozycja również musi wspólnie zabezpieczyć się przed sfałszowaniem wyborów przez obecną władzę - mówi Rozenek.