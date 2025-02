Sędzia blokuje sprawy. Kary na niego nie działają

Sędzia Michał Mańkowski z Sądu Rejonowego w Kozienicach opóźnienia w sporządzaniu uzasadnień do wyroków ma od 2017 r. Brak uzasadnień blokuje możliwość składania apelacji, co prowadzi do przedłużania się procesów. Obecnie sędzia zalega z uzasadnieniami aż w 121 sprawach - informuje portal TVN 24.