Róża Thun w niemieckim reportażu o Polsce. Czarnecki: To antypolska propaganda

Niemiecka telewizja publiczna wyprodukowała film, który pokazuje sytuację w Polsce. Główną postacią jest eurodeputowana Róża Thun. - To atak na nasz kraj - krytykuje Ryszard Czarnecki. Natomiast Róża Thun broni produkcji: Pokazuje wyraźnie, że obywatele nie są obojętni wobec niszczenia demokracji.

Film, zatytułowany "Polski zamęt. Róża Thun walczy o swój kraj", wywołał burzę. Wyprodukowała go niemiecka telewizja publiczna NDR we współpracy z francusko-niemiecką stacją Arte.

Czarnecki: Antypolska propaganda

Thun: Pozytywny obraz Polaków

Zarzuty wobec siebie odpiera tłumacząc, że przez swoje niemieckie nazwisko jest łatwym celem do ataków. Produkcja natomiast pokazuje jej zdaniem walkę o demokrację, a to jest ratowanie wizerunku Polski za granicą. - Widać, że nie wszystko jest przegrane - stwierdza Thun. - To, co naprawdę rujnuje obraz Polski, to są marsze i ustawy, które niszczą demokrację - dodaje.