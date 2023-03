Coś się dzieje w rosyjskich bazach. Widać to na zdjęciach satelitarnych

W najbliższym czasie można się spodziewać nie tyle powtórki z początku konfliktu, co kolejnego etapu niszczenia rosyjskich baz przez Ukrainę przy pomocy artylerii rakietowej, do której pociski dostarczą sojusznicy z Zachodu. Ponownie można mieć wrażenie, że Rosjanie bardzo się powoli uczą i dostosowują do zmiennych warunków.