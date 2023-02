Tak Rosjanie chcą wesprzeć swoją ofensywę? Szykuje się nowa odsłona wojny

Przypomnijmy, we wtorek po spotkaniu ministrów obrony narodowej NATO w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin, pytany, czy sojusznicy Ukrainy omawiali we wtorek kwestię wysłania myśliwców, aby pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjską inwazją, Austin odparł, że "nie ma dziś nic do ogłoszenia" w tej sprawie. W jego opinii nic nie wskazuje na to, by Rosja gromadziła samoloty do potencjalnego większego ataku powietrznego. – Ale wiemy, że Rosja ma na swoim wyposażeniu pokaźną liczbę samolotów. Dlatego podkreślaliśmy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ukrainie jak najwięcej zdolności obrony powietrznej – dodał.