Tego się nie spodziewał. "Myślałem, że spróbuje zająć trochę Ukrainy"

- Myślałem, że Putin spróbuje zająć trochę Ukrainy - mówi wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jednocześnie podkreśla, że należy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, by pokonać rosyjskiego dyktatora. Uważa też, że proces akcesji Ukrainy do UE będzie trwać znacznie szybciej niż w przypadku poprzednich rozszerzeń.