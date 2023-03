Wyciekła rozmowa Rosjan z dowódcą, narzekają na wszystko

Na nagraniu słychać, jak młodzi żołnierze tłumaczą swojemu dowódcy do jakiej roli zostali powołani i gdzie powinni pełnić służbę. - Powinno być zupełnie inaczej. Naszą rolą jest pójście do zajętych już wiosek i okopanie się - mówili. - Rolą Obrony Terytorialnej nie są frontalne ataki. Już lepiej żebyśmy poszli do więzienia - dodali.