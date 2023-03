Kim jest zastrzelony na filmie ukraiński żołnierz? Nowe informacje

Jak dodaje administracja wojskowa, żołnierz zaginął 30 grudnia 2022 roku na obrzeżach miasta Sołedar. Doszło tam wtedy do walk z siłami rosyjskimi, po których stracono kontakt z żołnierzami. Nie ma informacji w jaki sposób potoczyły się ich dalsze losy. Wojskowi są jednak pewni, że zabity to właśnie Oleksandr Matsievskyi. Na nagraniu rozpoznali go matka, syn i żołnierze z jednostki.